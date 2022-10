Conforme anunciado anteriormente, uma nova função no WhatsApp irá ajudar os usuários que, sem querer, enviaram uma mensagem errada. Com a mudança, os mensageiros poderão editar as mensagens, mesmo após elas terem sido enviadas na plataforma.

Com a novidade, os mensageiros terão 15 minutos para conseguir alterar as mensagens já mandadas em um bate-papo.

O recurso ainda está em fase de desenvolvimento pelo aplicativo, mas promete ser uma ‘mão na roda’ para aqueles que, por engano, enviaram algo que não queriam para outro contato.

Ficou curioso (a)? Saiba como os usuários poderão editar as mensagem no aplicativo.

WhatsApp divulga como as pessoas vão fazer para poder editar as mensagens

Não é novidade para ninguém que o WhatsApp está sempre trabalhando para melhorar a experiência dos usuários com a plataforma. A mais recente, é a opção de editar as mensagens após enviadas.

Ou seja, se você tiver escrito uma frase ou palavra de forma errada, você poderá corrigir o erro sem ter que apagar de vez o conteúdo.

Contudo, é necessário ser rápido, pois a opção ficará disponível por um tempo limitado de até 15 minutos para editar uma mensagem no WhatsApp.

Para satisfazer a curiosidade dos usuários, o aplicativo revelou uma prévia do novo botão para alterar um conteúdo já enviado no aplicativo.

De acordo com o site, as mensagens que forem editadas também serão sinalizadas com a etiqueta “Editado” – algo bem similar ao que já ocorre no aplicativo Telegram.

Embora muitos estejam animados com a novidade, o recurso ainda está sendo desenvolvido pelo aplicativo e ainda não foi liberado para o público – nem mesmo para usuários cadastrados no programa Beta do WhatsApp.

Até o momento, não há uma previsão de quando a função começará, enfim, a ser testada ou distribuída pelo aplicativo. Sendo assim, os usuários deverão aguardar um tempo a mais para aplicar o recurso.

