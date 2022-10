Existem alguns signos que adoram manter um bom relacionamento longo e duradouro e a boa notícia para eles é que logo mais estarão embarcando em uma jornada romântica e promissora.

Eles podem até demorar a confiar nos pretendentes, porém quando decidem se jogar é um caminho sem volta.

As casas astrológicas que listaremos abaixo são péssimas com términos. Logo, eles fazem o possível e até o impossível para eternizar o vínculo amoroso.

Diante disso, conheça os signos que deverão estar com as portas dos coração abertas, pois uma nova paixão chegará com tudo. Veja!

4 signos que terão um relacionamento sólido e de longo prazo:

1. Touro

Não é novidade para ninguém que o signo de touro é bastante romântico e adeptos de uma boa e longa relação. E dessa vez não será diferente.

O nativo está cada vez mais próximo do grande amor para sua vida. E esse alguém não deixará resquícios de inseguranças nem mesmo prejudicará o lado ciumento do taurino.

Será uma relação equilibrada e diferente de tudo que esse signo já viveu.

2. Libra

O libriano traz consigo uma longa fama de uma casa galanteadora, o que não é uma inverdade. No entanto, quando se apaixonam é pra valer.

Esse signo é quase incapaz de finalizar um ciclo e, com isso, poderão construir um vínculo forte, poderoso e quente ao lado do parceiro. E tem mais… será ainda neste ano.

3. Escorpião

O escorpiano, regido por Vênus, é extremamente adepto de ‘um amor para toda a vida’. Diante disso ele luta com todas as forças para eternizar seus romances.

Agora, perante este eclipse solar desta terça feira (25), muitas respostas serão clareadas e o grande amor do nativo chegará para ficar.

É bom ter calma, segurar um pouco a intensidade e aproveitar o momento.

4. Peixes

Por fim, este signo é extremamente romântico e não muito diferente dos demais, no quesito eternizar relações.

O pisciano é incapaz de viver muito tempo sem um amorzinho ali do lado. E, caso encontre, fará de tudo para não romper.

A boa notícia é que ainda este ano essa casa encontrará um bom parceiro para o fazer companhia.

