Após registro de temporais, Cimehgo indica quais cidades receberam mais chuvas em Goiás

Depois de uma breve estiagem de quase duas semanas, as chuvas voltaram com força a Goiás. Acompanhadas de rajadas de vento e raios, as precipitações atingem principalmente a região Central e Norte do estado.

A pedido do Portal 6, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) realizou um levantamento para identificar em quais municípios o volume de chuvas foi maior. A pesquisa é referente ao período entre a última quinta-feira (20) até a tarde desta terça-feira (25).

De acordo com o Cimehgo, Goiânia é cidade com mais precipitações ao longo dos últimos dias. O maior volume de água caiu na região Norte, onde foram registrados 94,4mm de chuvas. Além disso, o Noroeste da capital chama a atenção por ter recebido 56,8mm apenas no último domingo (23).

Ainda na região Central de Goiás, Ceres (94,0mm) e Anápolis (92,6mm) também se destacaram na pesquisa. Nesta última, três pessoas morreram e 27 ficaram desabrigadas após temporal de domingo, quando o Córrego das Antas transbordou provocando uma forte enxurrada entre as avenidas Amazilio Lino e Aluísio Crispim.

Apesar do grande volume, o gerente do Cimehgo André Amorim destaca que o fenômeno La Niña tem feito com que as chuvas que caem no estado sejam irregulares. “Por exemplo, Catalão, na região Sudoeste, teve 08mm. Então é normal que chova muito em um lugar e pouco em outros”, destaca.

Confira as cidades com maior volume de chuvas nos últimos dias, segundo o Cimehgo:

Goiânia – 94,4mm (Região Norte)

Ceres – 94,0mm

Anápolis – 92,6mm

Mineiros – 66,0mm

Cidade de Goiás – 62,0mm

Porangatu – 48,0mm

Itumbiara – 40,6mm

Jataí – 36,9mm

Rio Verde – 23,4mm