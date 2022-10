Prefeitura de Anápolis deve anunciar construção de UPA Veterinária

Durante sessão na Câmara Municipal de Anápolis, a vereadora Thaís Souza (PP) revelou que a construção de uma UPA Veterinária na cidade foi incluída no pacote de obras que será anunciado pelo prefeito Roberto Naves (PP) em novembro.

Segundo a parlamentar, o prefeito se comprometeu com a unidade de saúde específica para animais. Esta, inclusive, é uma das bandeiras dela.

“Estive com o prefeito Roberto Naves, conversando sobre uma gama de projetos importantes. Ele fez o compromisso comigo de que o projeto da UPA Veterinária será lançado em novembro. A partir disso, vamos seguir trabalhando para que esse projeto se torne realidade”, afirmou.

O pacote de obras deve ser lançado no início do próximo mês, depois do fim do período eleitoral. A Prefeitura obteve autorização da Câmara para um empréstimo de até R$ 500 milhões com a Caixa Econômica Federal.