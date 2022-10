Dois objetos que têm na cozinha estão escondidos neste caça palavras e 40% das pessoas não vão achar

Diariamente nós lidamos com diversos itens no local onde moramos, seja no quarto, banheiro, garagem, vários apetrechos passam pelo nosso cotidiano.

Neste caça palavras, os termos escondidos são dois objetos que estão na cozinha e que fazem parte do nosso dia a dia.

Apesar de parecer fácil, não se iluda. Cerca de 40% das pessoas não vão achar. Ou seja, não é tão fácil quanto parece a primeira vista.

E aí, conseguiu achar? Caso tenha cumprido o objetivo, parabéns, o seu olhar atento e percepção estão em dia. Caso não, aqui vai a resposta.

Os caça palavras são um excelente estímulo para o nosso cérebro, colocando o nosso córtex para trabalhar, proporcionando a melhora da memória a curto prazo.