Apesar de muitos usuários optarem por retirar o visto por último do WhatsApp, escolher a opção nem sempre pode ser uma boa ação.

Embora a função lhe dê uma certa privacidade, vale lembrar que, ao mesmo tempo, ela pode trazer consequências graves durante a sua navegação na plataforma.

Então, antes de ativar a opção, leia a matéria preparada pelo Portal 6 e veja qual é o perigo de tirar o online e o visto por último da plataforma.

Este é o perigo de tirar o online e o visto por último do WhatsApp

Para a alegria de muitos, o WhatsApp dará a opção de tirar o online e o visto por último do aplicativo. O recurso é um dos mais aguardados por quem busca mais tranquilidade na hora de utilizar a plataforma,

A função de tirar o online conseguirá evitar que os demais contatos saibam quando você estiver navegando na plataforma.

Já a de retirar o visto por último, irá ocultar se você visualizou ou não a mensagem de um outro contato do aplicativo.

No entanto, deve-se ficar esperto. Pois ao ativar a opção de tirar o online, a ação pode fazer com que você corra um perigo no WhatsApp.

Isso porque, ao escolher essa possibilidade, você também vai deixar de ver se os outros contatos estão disponíveis para conversar, devido às configurações envolvendo exibição de conectividade e login.

Então, ao escolher desativar a função, fique esperto! Pois você poderá estar deixando de ver se certos usuários também estão mexendo na plataforma ao mesmo tempo que você.

Vale lembrar que ao bloquear a visibilidade do horário em que ocorreu o último acesso, a pessoa também deixa de visualizar a mesma informação dos contatos salvos.

Sendo assim, fique de olho!

