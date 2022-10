Campeão da Libertadores com Flamengo é esfaqueado em ataque na Itália

Pablo Marí, ex-jogador do Flamengo, foi uma das cinco pessoas que foram esfaqueadas em um centro comercial na manhã desta quinta-feira (27), em Milão (Itália).

O zagueiro, hoje no Monza, fez parte da equipe rubro-negra que foi campeã da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2019.

Ele foi atacado após um homem de 46 anos, portando uma faca, esfaquear cinco clientes em meio a um surto dentro do estabelecimento. A reportagem confirmou que ele foi transferido para o hospital Niguarda, em Milão.

De acordo com a imprensa italiana, uma das vítimas morreu e outras duas ficaram feridas com gravidade. Os policiais que estiveram presentes no local confirmaram que, apesar de o zagueiro espanhol estar entre as pessoas que foram atacadas, ele não sofreu danos graves.

O agressor foi capturado e entregue à polícia, que afirmou que o homem tem distúrbios mentais. Agora, ele será examinado pelas autoridades judiciais.

Em comunicado, o dono do Monza, Adriano Galliani, desejou melhoras ao zagueiro e mostrou confiança na recuperação.

“Querido Pablo, estamos todos aqui perto de você e sua família e te amamos. Continue lutando como sabe fazer, você é um guerreiro e logo vai se recuperar”.

O perfil oficial do Campeonato Italiano também se manifestou. No Twitter, o presidente da liga, Lorenzo Casini, enviou “sinceras condolências à família da vítima e toda a simpatia do mundo do futebol aos outros feridos, incluindo o jogador de futebol do Monza”.

CLUBES TAMBÉM ENVIAM MENSAGENS

O Flamengo e o Arsenal, times onde Marí atuou recentemente antes de chegar ao futebol italiano, publicaram textos lamentando o episódio e desejando força ao zagueiro.

“O Clube de Regatas do Flamengo lamenta o episódio ocorrido com o zagueiro Pablo Marí, que defendeu o Manto Sagrado em 2019. Desejamos a ele uma pronta recuperação”, escreveu o Fla.

“Nossos pensamentos estão com Pablo Mari e as outras vítimas do terrível incidente de hoje na Itália. Entramos em contato com o agente de Pablo, que nos disse que ele está no hospital e não está gravemente ferido”, publicou o Arsenal.