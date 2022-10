Cantora revela como se vingou e terminou com o namorado após ser traída

Uma famosa cantora de rock expôs qual a melhor vingança que fez contra um ex-namorado que havia a traído e o caso tem dado muito o que falar na internet.

Aos 56 anos, Shirley Manson explicou que, ao descobrir sobre a amante do parceiro – quando tinha apenas 18 anos – não pensou duas vezes e fez cocô no cereal dele. “Caguei no cereal matinal de um namorado traidor”, disse.

A artista destaca que, apesar da pouca idade à época, jamais se arrepende do feito. “Não tenho vergonha. Tenho bastante orgulho disso”.

Atualmente, Shirley é vocalista da banda Garbage e é conhecida internacionalmente como um símbolo contra o machismo no mundo do rock.

A cantora destaca que, inclusive, serviu como inspiração de vingança para outras mulheres. “Uma amiga querida fez o mesmo quando descobriu que sua namorada estava traindo e me disse: ‘enquanto eu estava fazendo isso, pensei em você'”, brincou.

“Eu o recomendo isso como um ato de vingança. Isso deixa você se sentindo empoderada e alegre”, finalizou.