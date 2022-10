Descubra parque pertinho de Goiânia com direito a área de mata atlântica e atração inédita

Imagine encontrar uma área da mata atlântica em pleno Cerrado? No Parque Cultural Florata, localizado a 27km da capital, isso é possível e muito mais.

A mais nova atração do local, criado em 2018, é o meliponário. Apesar do nome um pouco diferente, nada mais é do que um lugar onde são criadas abelhas brasileiras indígenas sem ferrão.

Assim, é possível observar as abelhas coletando pólen nas flores, analisar e sentir as diferentes texturas dos insumos das colmeias, degustar os diferentes sabores dos méis, ouvir os sons das colméias de abelhas e sentir o toque das abelhas na pele.

A entrada é gratuita de segunda a domingo das 8h às 18h. O local fica na região do Vale da Capivara, em Santo Antônio de Goiás, logo após a sede Embrapa Arroz e Feijão.

Segundo Gisana Cristina, meliponicultora e responsável pelo meliponário, a abertura da atração no parque se deu pelo objetivo de levar educação ambiental para os visitantes e preservar o meio ambiente.

“O projeto visa demonstrar a importância das abelhas nativas para o homem e para o equilíbrio natural dos ecossistemas brasileiros, principalmente para a preservação e conservação da biodiversidade do Cerrado. Ele também vai ajudar diretamente na recuperação da flora nativa e na preservação da reserva para gerações futuras”