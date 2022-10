Esse foi o único local onde Bolsonaro perdeu para Lula em Anápolis

A maior parte dos eleitores de Anápolis registraram nas urnas, no dia 02 de outubro, a preferência pelo candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro (PL). Mas existe um distrito da cidade onde o principal oponente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), saiu na frente, com 47,7% dos votos válidos.

No distrito de Goialândia, o petista recebeu 250 de 528 votos válidos, que descontam votos nulos e brancos.

Na região, o atual presidente e candidato a reeleição, Bolsonaro teve 39,2%. Simone Tebet (MDB) levou 6,2% dos votos e Ciro Gomes (PDT), 4,7%. O demais não foram votados.

Por outro lado, Lula teve a maior rejeição da cidade no distrito de Miranápolis. Por lá, o ex-presidente recebeu apenas 13,9% dos votos, contra 78% de Bolsonaro. Esta foi a vitória mais expressiva do candidato do PL em Anápolis.

A região é conhecida por ter placas com frases como “a mulher que usa roupa curta, transparente e decotada é amiga de satanás”, entre diversas outras, que ficam localizadas próximos aos mosteiros e propriedades da igreja católica.

Nos maiores colégios eleitorais de Anápolis Bolsonaro também saiu na frente. No Jundiaí, o candidato teve 66,7% dos 20.104 votos válidos e na Jaiara, ele saiu com 65,9%, de 13.966.