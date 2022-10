Justiça Eleitoral anuncia mudança nos locais de votação em Anápolis; veja a lista atualizada

Os eleitores de Anápolis devem ficar atentos a mudanças promovidas pela Justiça Eleitoral nos locais de votação da cidade.

As alterações ocorrem nas três zonas eleitorais da cidade: 003ª, 141ª e 144ª.

Os eleitores que votam na seção nº 452 da 003ª Zona Eleitoral, anteriormente localizada no Colégio Estadual Américo Borges, foram transferidos de maneira permanente para a Escola Municipal Professora Francisca Miguel, no Bairro das Oliveiras.

Na 141ª Zona Eleitoral, as seções que funcionavam na Escola Vereador Luiz de Almeida, no Jardim Arcoverde, foram transferidas temporariamente para a Escola Infantil Maranata, no mesmo bairro.

Já as seções do Colégio Estadual Genoveva Resende Carneiro, no Jardim Tropical, mudaram de maneira provisória para o Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Senador Onofre Quinan, no Bairro de Lourdes.

Na 144ª Zona Eleitoral, os eleitores que votam na Escola Municipal João Luiz de Oliveira, no Cidade Jardim, foram transferidos de maneira temporária para a antiga Escola Alegria do Saber, na Vila Santa Maria de Nazareth.

Enquanto que os eleitores que votam na Escola Municipal Gomes Santana Ramos, em Souzânia, foram transferidos provisoriamente para a Escola Paroquial da Igreja Nossa Senhora D’Abadia, na Praça da Matriz, também em Souzânia.