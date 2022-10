Mecânico ganha bolada na loteria e impressiona pela forma com que resolveu gastar o dinheiro

Um mecânico que acreditou a vida inteira que se tornaria milionário tirou a sorte grande na loteria Euromilhões e acabou faturando £ 107,9 milhões. O que impressionou foi como ele decidiu gastar a bolada.

Neil Trotter vive em Coulsdon, na Inglaterra, e sempre comentou com todos os amigos e familiares que tinha certeza que conseguiria ganhar um bom dinheiro ainda.

Com isso, ele já sabia exatamente o que fazer. Por ser um grande amante de carros de corrida, Neil trocou o Ford Focus em um Jaguar e um Porsche.

Além disso, o britânico tinha um sonho de infância de adquirir uma casa no lago. “Eu costumava dizer ao meu pai que teria uma casa com lago e ele dizia: ‘Nos seus sonhos, filho!'”, disse o sortudo.

E foi o que ele fez! O ganhador comprou uma mansão listada como Grade II com um lago próprio. A propriedade possui quase 162 hectares.

“Vencer me permitiu voltar ao meu primeiro amor – correr [com os carros]. E eu tenho uma casa com um lago”, finalizou contente.