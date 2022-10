Polícia investiga se corpo encontrado em Souzânia é de motorista de aplicativo que teve carro queimado

A Polícia Civil investiga se o corpo encontrado na zona rural do distrito de Souzânia, em Anápolis, é de um motorista de aplicativo desaparecido há quatro dias.

O cadáver estava numa estrada vicinal próxima à GO-433 e em avançado estado de decomposição. Quem o encontrou foi um agente de polícia, que atendeu uma denúncia anônima.

O motorista está desaparecido desde segunda-feira (24). Na ocasião, o carro com o qual ele trabalha foi encontrado queimado no Setor Industrial Munir Calixto, no Sul de Anápolis.

O veículo foi periciado, assim como o local de encontro do cadáver. Um laudo ainda é aguardado para confirmar a identidade da vítima.

O caso é apurado pela Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH).