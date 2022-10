Existem alguns signos que além dos planos darem certo vão conseguir muito sucesso na vida profissional e amorosa. Podem achar que não, mas a felicidade está bem próxima.

O ciclo de 2022 foi um período caótico para muitas casas do zodíaco, principalmente, por causa dos dois “Mercúrio’s retrógrados” fortíssimos em abril e setembro.

No entanto, agora é o momento certo de dar uma virada de chave e conquistar os sonhos planejados por tempos.

Diante disso, conheça os signos que poderão ter muita sorte e finalmente sair do fundo do poço, alcançando a felicidade!

3 signos que além dos planos darem certo vão conquistar mais do que imagina:

1. Gêmeos

Os nativos dessa casa astrológica finalmente conseguirão ter sorte nos relacionamentos que mantêm. Apesar de não ser do feitio do geminiano perdurar uma relação saudável e monogâmica, desta vez as coisas poderão ser diferentes.

O geminino encontrará alguém com uma vibe muito semelhante a dele (provavelmente um sagitariano) e conseguirá aproveitar a vida da melhor forma possível.

Inclusive, no campo profissional terá uma guinada graças à paz espiritual do nativo, que finalmente se entregará aos sentimentos e ouvirá melhor as intuições.

2. Leão

O nativo dessa casa astrológica poderá finalmente, após muitas frustrações, amar fidedignamente uma pessoa e entregar a ela toda fidelidade do mundo.

Afinal, o leonino é muito sincero aos sentimentos, o problema é que as pessoas escutam tantos pontos negativos dessa casa e acabam acreditando. Porém, os astrólogos afirmam: conheçam para tomar as próprias conclusões

3. Aquário

Os aquarianos, por suas vezes, não serão diferentes. Eles também encontrarão um amor para a vida inteira nesse fim de ano e poderão, finalmente, arremessar longe esse coração de gelo.

Os nativos sabem ser pessoas boas e cuidar de quem ama, o problema é que eles vivem num mundinho propriamente deles. É difícil quebrar essa armadura! Mas quem conseguir, poderá ser muito feliz.

Portanto, a dica do zodíaco é: não se privem! Sejam felizes e se permitam amar mais! Se permitam ser felizes… porque de nada vale se privar de ‘possíveis frustrações’ e ser infeliz.

