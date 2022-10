Lula e Bolsonaro já foram escolhidos por Anápolis em eleições diferentes

Desde 2006, Anápolis expõe nas urnas o antipetismo claro, mas nem sempre os candidatos escolhidos saíram vitoriosos.

Curiosamente, Lula e Bolsonaro, que hoje disputam a presidência, foram vencedores na cidade e na eleição.

Na reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2006, a preferência dos eleitores foram por Geraldo Alckmin, então no PSDB, que levou 54,11% dos votos válidos.

Em 2010, ano em que a Dilma Rousseff (PT), se tornou a primeira mulher a assumir a presidência do Brasil, eleita no segundo turno. Anápolis, por sua vez, escolheu José Serra (PSDB), que levou 57,85%.

No primeiro turno daquela eleição os votos ficaram divididos em Anápolis. A petista teve 33%, Serra 43% e Marina Silva 21%. A virada de votos esperada pelos eleitores anapolinos, não aconteceu.

Já em 2014, quando Dilma Rousseff foi reeleita, a votação expressiva na cidade foi para o principal concorrente, Aécio Neves (PSDB). No segundo turno, a vencedora teve apenas 31,24% na cidade, já o oponente levou 68,76%.

2018 foi o ano em que o PT recebeu menos votos entre os anapolinos. No primeiro turno, Fernando Hadadd (PT) recebeu apenas 11,33% e o atual presidente, que tenta buscar a reeleição em 2022, Jair Bolsonaro (PL), saiu com 70,82%.

A eleição foi decidida no segundo turno, quando apenas em Anápolis, Bolsonaro ganhou com 79,71% e Haddad perdeu com 20,29%. Essa foi a única eleição em que a maioria dos anapolinos votaram no candidato vencedor.

A única vez em nesse período em que os votos da cidade foram no mesmo sentido dos nacionais foi em 2002, quando Lula foi eleito. O petista recebeu 51.678 votos, enquanto o adversário José Serra (PSDB) obteve 44.971.