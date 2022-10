Wanessa Camargo e Dado Dolabella voltam ao lugarzinho especial de Goiás que fez eles se apaixonarem novamente

Para lá de apaixonados, o casal Wanessa Camargo e Dado Dolabella voltaram à Chapada dos Veadeiros, em Goiás, o lugar especial onde os dois se reaproximaram após 22 anos, em abril deste ano.

O ator tem uma casa em Alto Paraíso, que se tornou um refúgio para quando os apaixonados precisam buscar uma “cura espiritual”. Em julho deste ano, eles foram flagrados outra vez, em um retiro na região.

Mesmo aparecendo juntos por diversas vezes, o relacionamento só foi assumido oficialmente há duas semanas, quando eles posaram pela primeira vez no camarim de Wanessa.

No show, o artista até interrompeu a apresentação para fazer uma declaração à amada. Logo depois do ato romântico, a filha de Zezé di Camargo começou a cantar o sucesso “Amor não deixa”, lançado em 2000, que contou com a participação de Dado Dolabella no clipe.

Em maio desse ano Wanessa anunciou o término do seu casamento de 15 anos com o empresário Marcus Buaiz, com quem teve dois filhos.