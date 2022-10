Bolsonaro abre seção eleitoral no Rio e Lula vota em São Paulo

Os dois candidatos à presidência da República já votaram neste domingo (30). Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estiveram nas respectivas seções eleitorais no início da manhã.

O primeiro a registrar o voto foi Bolsonaro, que chegou na Escola Municipal Rosa da Fonseca, no Rio de Janeiro, por volta das 7h50. O candidato à reeleição foi acompanhado de um comboio de mais de dez carros, e abriu a seção eleitoral.

O presidente cumprimentou apoiadores e tirou fotos com alguns deles. Na saída, ele falou com a imprensa e fez um breve discurso. “Expectativa de vitória, pelo bem do Brasil. Só temos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser, seremos vitoriosos hoje à tarde. Ou melhor, o Brasil será vitorioso hoje à tarde”, disse.

Já o o ex-presidente Lula (PT) votou na Escola Estadual João Firmino, em São Bernardo do Campo (SP), às 9h12. Após votar, o candidato falou brevemente com imprensa, abraçou e conversou com eleitores.

“Hoje possivelmente seja o dia 30 de outubro mais importante da minha vida e acho que é um dia muito importante para o povo brasileiro, por que hoje o povo está definindo o modelo de Brasil que ele deseja, o modelo de vida que ele quer”, declarou.