Goiás teve duas viradas no segundo turno na votação para candidatos a presidente

Em duas das cinco eleições presidenciais realizadas nos últimos 20 anos o candidato escolhido pelos eleitores de Goiás no primeiro turno foi derrotado no segundo. Nos dois casos, a virada aconteceu em disputas entre PT e PSDB.

A mais recente foi registrada em 2010. Na primeira fase da disputa, Dilma Rousseff (PT) saiu vitoriosa entre os goianos com 42,23% dos votos. Contudo, no turno definitivo, José Serra (PSDB) tomou fôlego no estado e conquistou 50,75% dos votos do estado – embora tenha perdido a eleição nacionalmente – contra 49,25% da petista.

Em 2006, foi a vez do PSDB sofrer um revés no segundo turno. O tucano Geraldo Alckmin teve a preferência do eleitorado local no primeiro turno com 51,50%. À época, disputava a presidência contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem atualmente é vice.

No segundo turno, Alckmin perdeu força em Goiás e viu Lula ganhar, tanto no estado quanto no país. Entre os goianos, o petista conquistou 54,78% dos votos contra 45,22% do rival.

Confira o resultado do 1º e 2º turnos das últimas eleições presidenciais em Goiás:

2018

Saiu na frente no 1º turno: Jair Bolsonaro (PSL) – 2.124.739 votos – 65,52%

Ganhou no 2º turno : Jair Bolsonaro (PSL) – 2.124.739 votos – 65,52%

2014

Saiu na frente no 1º turno: Aécio Neves (PSDB) – 1.340.44 votos – 41,54%

Ganhou no 2º turno: Aécio Neves (PSDB) – 1.939.321 votos – 57,59%

2010

Saiu na frente no 1º turno: Dilma Rousseff (PT) – 1.301.985 votos – 42,23%

Ganhou no 2º turno: José Serra (PSDB) – 1.490.368 votos – 50,75%

2006

Saiu na frente 1º turno: Geraldo Alckmin (PSDB) – 1.465.628 votos – 51,50%

Ganhou no 2º turno: Lula (PT) – 1.485.280 votos – 54,78%

2002

Saiu na frente no 1º turno: Lula (PT) – 1.424.236 votos – 42%

Ganhou no 2º turno: Lula (PT) – 1.069.398 votos – 57%