Quase 5 milhões de goianos vão às urnas neste domingo (30) para eleger presidente da República

Em Goiás, 4.870.354 eleitores aptos a votar devem ir às urnas neste domingo (30). Os goianos votam no segundo turno apenas para definir o presidente da República, uma vez que Ronaldo Caiado foi reeleito governador no primeiro turno, no dia 02 de outubro.

A votação ocorre das 08h às 16h, em 246 municípios do estado. Ao todo, são 92 zonas, com 2.443 locais de votação e 14.620 seções eleitorais.

Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são os concorrentes. O atual presidente venceu a disputa em Goiás no início do mês, com 52,16% dos votos válidos (1,920 milhão de votos). O petista teve 39,51% (1,454 milhão).

No entanto, a nível nacional, o ex-presidente ficou à frente, com 57 milhões de votos (48,43%), contra 51 milhões de votos de Bolsonaro (43,20%).

No dia 02 de outubro, 21,7% dos eleitores de Goiás não compareceram às urnas, numa abstenção maior que a registrada em 2018. Os 1.057.695 cidadãos que não foram votar no primeiro turno podem participar normalmente neste domingo.

A maioria do eleitorado goiano (52,52%) é composto por mulheres. Há quase 900 mil idosos e mais de 58 mil pessoas serão mesárias.

Goiânia é o maior colégio eleitoral, com 1.032.004 eleitores. Aparecida de Goiânia aparece na sequência, com 334.859, e depois vem Anápolis, com 286.691 pessoas aptas a votar. O município com menor quantidade de eleitores é Anhanguera com 1.234 inscritos.