TRE precisou substituir 30 urnas eletrônicas em Goiás, informa boletim

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) divulgou o primeiro boletim da votação para presidente no estado. Até 10h deste domingo (30), 44 ocorrências com urnas eletrônicas foram registradas e 31 precisaram ser substituídas.

No aplicativo Pardal, que permite o envio de denúncias com indícios de práticas indevidas ou ilegais relativas ao processo eleitoral, 458 denúncias tem origem em Goiás.

Além disso, 775 atendimentos foram realizados no Tele-Eleitoral. O contato, pelo telefone 148, também recebe queixas de irregularidades durante a votação.

Em Goiás, mais de 1,2 milhão de eleitores baixaram o aplicativo E-Título. A ferramenta conta com a via digital do título eleitoral e permite acessar facilmente dados como zona eleitoral e situação cadastral.