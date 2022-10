Vingança contra colega de trabalho é descoberta e homem é preso após o ato premeditado

Um funcionário de uma empresa passou um pouco dos limites ao tentar punir um colega de trabalho por ser “uma pessoa difícil”. O homem, identificado por Jerome Ellis, está sendo acusado de tentar envenenar o outro colaborador, nos Estados Unidos.

O que aconteceu foi que o autor esperou a vítima ir até ao banheiro para colocar água sanitária e até mesmo cuspir na bebida. Quando o colega voltou e bebeu novamente o líquido, ele alegou ter sentido um gosto estranho.

As câmeras de segurança gravaram toda a ação, mas Jerome ainda assim tentou negar o ocorrido. Para as autoridades, ele disse que havia derrubado o alvejante por toda parte, por isso tudo tinha o gosto do ítem.

Quando ele soube que tudo estava registrado em imagens, o autor confessou o que fez. Segundo ele, a atitude era uma vingança contra o parceiro de trabalho por conta de uma discussão.

O homem foi detido pelas autoridades norte-americanas e deve ser julgado pelo crime.