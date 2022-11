Caiado sobre relação com Lula: “Todas as vezes que Goiás for chamado, estará presente”

Ronaldo Caiado (UB) se pronunciou nesta segunda-feira (31) sobre a relação que pretende manter com Lula (PT), eleito presidente do Brasil e que assume o mandato a partir de 2023.

De acordo com Caiado, a vitória do petista faz parte do jogo democrático e que é necessário estar preparado para ele, ganhando ou perdendo. O governador salientou que a “democracia está cada vez mais forte”.

Historicamente, Caiado e Lula estão em lados opostos na política. No entanto, o chefe do Executivo Estadual destacou que não haverá nenhuma animosidade entre os dois.

“Todas as vezes que Goiás for chamado para se reunir, estará presente, levando suas reivindicações e participando das discussões”.

Logo após a confirmação da vitória de Lula, manifestantes bloquearam diversas rodovias pelo país, inclusive em Goiás. Segundo o governador, a resolução do impasse passa pelo diálogo entre as partes.

Caiado afirmou que instruiu as forças de segurança para que carros de passeio, ambulâncias, veículos que transportam produtos perecíveis e essenciais à saúde, trafeguem sem transtornos.

“Já tomei as providências possíveis. Tudo será resolvido dentro do bom diálogo”.