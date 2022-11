Campanha de Bolsonaro em Goiás atinge 27% do que foi projetado para o 2º turno

A votação deste domingo (30) terminou com 272 mil votos a mais para o presidente Jair Bolsonaro (PL) que o obtido por ele no 1º turno em Goiás. Apesar do aumento, a meta dos aliados do presidente no estado era conquistar mais um milhão de eleitores no 2º turno.

Para o cientista Guilherme Carvalho, a campanha bolsonarista estadual sai com saldo positivo – mesmo alcançando apenas 27% do que era visado pelos apoiadores. “Era uma meta muito ambiciosa em um estado com 5 milhões de eleitores. Isso significaria uma hegemonia que não é a nossa realidade. Porém, o resultado de 200 mil já é muito bom devido ao contingente de votos”, aponta.

O especialista explica ao Portal 6 que, ainda que Goiás seja um estado majoritariamente conservador, uma parcela significativa de eleitores deixaram de votar no presidente pelo extremismo. “Ultrapassar este teto não dependia só da campanha, mas do próprio Bolsonaro fazer alguns acenos ao centro. Isso não aconteceu e claramente o prejudicou em todo o país”, afirma.

Um dos fatores que reduziu este efeito foi a mobilização do governador Ronaldo Caiado (UB), que aderiu à campanha no segundo turno. Ao vencer as eleições estaduais, Caiado deixou a posição de neutralidade e saiu em carreatas, mobilizando, inclusive, prefeitos no interior.

“Não acho que fez corpo mole nem usou a máquina pública, como alguns dizem. Vejo que fez o que foi possível: subiu no palanque e pediu votos. Contudo, por divergências passadas com o presidente, não consegue se vender como um cabo eleitoral muito crível”, avalia.

O esforço dos apoiadores goianos também rendeu um crescimento de mais de 06 pontos percentuais. Bolsonaro teve 2.193.041 (58,71%) votos no segundo turno em Goiás, sendo que no primeiro este número foi de 1.920.203 (52,16%).