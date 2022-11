Ana Maria Braga homenageia Tom Veiga dois anos após a morte

A apresentadora Ana Maria Braga, 72, homenageou Tom Veiga, intérprete do Louro José, nesta terça-feira (1º), data que completa dois anos da morte do ator. Ela postou no Instagram mensagem acompanhada de uma ilustração, feita pelo artista Luciano Carvalho, que tem ela, Tom e o papagaio.

“Hoje é dia de saudade. Faz dois anos que perdemos nosso querido Tom Veiga. Junto dele também foi o Louro José que bateu asas e foi para o céu”, escreveu a apresentadora.

Ela destacou na mensagem que Tom era um artista incrível. “Esperto, divertido, irreverente. Foi meu amigo e parceiro por 25 anos. Tantos e tantos programas. Tantas e tantas manhãs que eu perco até a conta.”

“A saudade que ele deixa é enorme, não só em mim, mas em todos que conviveram com ele ou puderam assisti-lo como Louro José. Fica a memória da irreverência e felicidade que ele nos trazia e tudo que ele representou na nossa vida”, escreveu a apresentadora.

O ator morreu aos 47 anos no dia 1º de novembro de 2020 em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico provocado por um aneurisma.

Louro José foi idealizado em 1996 por Ana Maria Braga. Na época, ela apresentava o Note e Anote, na Record, e ele era assistente de estúdio do programa. Ana Maria testou diversas pessoas de sua equipe na manipulação do boneco, mas Tom Veiga se destacou e ficou no papel.