Atirador fere 14 pessoas, incluindo crianças, na noite de Halloween nos EUA

Catorze pessoas ficaram feridas, entre elas, três crianças, após um motorista passar atirando em uma rua de Chicago, nos Estados Unidos, na noite desta segunda-feira (31).

A ação foi registrada no bairro de East Garfield Park durante o feriado de Halloween, tradicional no país, no qual pais e crianças costumam andar pelas ruas e bater de porta em porta pedindo doces.

Segundo o canal ABC News, porém, as vítimas estavam reunidas em uma vigília por conta de uma mulher que morreu de causas naturais no bairro.

Segundo a polícia, duas pessoas estão feridas em estado crítico, uma delas, uma criança de três anos, que foi atingida nas duas pernas por um tiro. Os feridos têm entre 3 e 56 anos.

Além da criança de 3 anos, as outras vítimas mais jovens têm 11 e 13 anos. Não há registro de mortes.

Segundo o superintendente da polícia local, David Brown, os tiros ocorreram em “questões de segundos” e ainda não há clareza sobre a motivação do ataque.

Durante a fuga, o motorista, que não foi preso até o momento, atropelou uma mulher, que também ficou ferida.

Em nota, a prefeita de Chicago, Lori Lightfoot, afirmou que o caso foi “mais uma ocorrência de violência armada feita por covardes, que atiraram indiscriminadamente”.