“Com radicalismo não vamos chegar a lugar nenhum”, diz Roberto Naves sobre bloqueios bolsonaristas

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), pediu que os bolsonaristas que se manifestam contra o resultado das eleições voltem para casa e não se radicalizem.

Em pronunciamento publicado nesta terça-feira (01), em seu perfil no Instagram, Roberto fez um apelo. “Com radicalismo não vamos chegar a lugar nenhum. Fica aqui um apelo a todos os manifestantes: voltem para as suas casas, com os nossos ideais”, disse.

Ele destacou que é um “político da direita”, mas que não é “fechando estradas, atrapalhando a vida do cidadão de bem, que vamos fazer com que a direita volte a governar”, frisou.

“Precisamos fazer uma oposição inteligente. Nossa obrigação é fiscalizar o novo governo”, completou.

Roberto também reconheceu a soberania do resultado das urnas. “Precisamos entender que, num processo democrático, ora vamos ganhar e ora vamos perder. Nesse momento nós perdemos, mas já ganhos por duas vezes em Anápolis. O presidente Bolsonaro, há quatro anos, derrotou a esquerda. Agora perdemos a eleição”, afirmou.