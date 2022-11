Loteamentos de chácaras são os novos queridinhos do mercado imobiliário em Anápolis

Loteamentos de chácaras se tornaram os queridinhos do mercado imobiliário de Anápolis. É neste espaço que avançam as incorporadoras depois da pandemia de Covid-19.

Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Anápolis (Sinduscon), Luiz Antonio Oliveira Rosa, estes modelos estão espalhados por toda a cidade e têm grande potencial.

“Nós temos condomínios de chácaras espalhados pela cidade toda, lotes chácaras que antigamente eram chácaras e acabaram entrando no perímetro urbano. Já tem empreendimentos na região do Colorado, tem também próximo ao Bairro de Lourdes, Chácaras Americanas”, enfatizou.

Ao Portal 6, o arquiteto e urbanista revelou que houve alguns entraves legais para o crescimento deste tipo de empreendimento, mas a Prefeitura tem dialogado.

“Está tendo uma divergência de pensamentos da Prefeitura em relação a isso, mas o prefeito está se sensibilizando e reorganizando a legislação para ficar bacana e vai dar tudo certo para empreendimentos residenciais, que a gente usa muito”, afirmou.

“Anápolis é uma cidade boa de fazer um estudo de viabilidade, porque você analisa a área e com poucas informações consegue saber que aquela área tem um potencial para ser feito alguma coisa”, completou.

O presidente do Sinduscon ainda explicou que o sucesso destes lotes chácaras se deve principalmente pelo valor que ele chega ao consumidor.

“As do Bairro de Lourdes e do Colorado já estão com muitas edificações e são comercializadas bastante rápido porque os terrenos são mais baratos e as edificações chegam ao consumidor final com um valor muito bacana. Então, por isso que os lotes chácaras são interessantes”, pontuou.