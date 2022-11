Vídeo mostra homem fazendo o que não deveria durante o momento íntimo de duas sucuris

Viralizou nas redes sociais o vídeo de um homem dando um beijo em uma sucuri gigante, enquanto o réptil estava acoplado em outra cobra, acasalando.

A cena já alcançou inúmeras visualizações no Youtube e chamou atenção até mesmo das autoridades do Mato Grosso do Sul, onde o caso aconteceu.

O campo-grandense, de 34 anos, é pescador e estava em Corumbá (MS) participando de um torneio de pesca. Durante o passeio pela natureza, encontrou as duas anacondas sul-americanas e quis registrar tudo.

As autoridades da Polícia Militar Ambiental do estado alertaram que é bastante frequente os casos de turistas que manipulam sucuris para criar boas cenas para a internet.

Neste caso, é considerado um crime de ‘utilização do animal’, podendo render uma multa de até R$ 5 mil. Porém, na situação do pescador, ele não será penalizado por ter apenas encostado nas cobras não-venenosas.