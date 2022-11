Casal que perdeu tudo e precisou recomeçar ganha na loteria e emociona com a primeira coisa que fez

Um casal africano tem comovido o mundo todo após tirar sorte grande com um bilhete premiado, recebendo um total de £ 2,2 milhões (cerca de R$ 12,66 milhões).

Aristide Nininahazwe e a esposa Esther Mboneye nasceram em Burundi, na África, e acabaram se tornando refugiados após a explosão das guerras internas no país.

Por fim, ambos foram morar na Austrália, onde se conheceram em 2014. Atualmente, eles trabalham como profissionais da saúde e decidiram comprar um bilhete vendido no Hospital Research Foundation Group Home Lottery.

A princípio, a ideia seria apenas retribuir à caridade com as pesquisas médicas. No entanto, depois do sorteio, Esther recebeu uma ligação informando que teria ganhado uma casa luxuosa e o dinheiro.

A primeira reação do casal foi ajoelhar e chorar de gratidão com a nova realidade recebida. Além disso, os sortudos explicaram que não pretendem parar de trabalhar.

O imóvel, que conta com quatro quartos, closet, massagem, piscina no estilo resort e churrasqueira, é avaliado em £ 1,5 milhão. Os outros £ 700 mil foram depositados na conta deles.

“Sinto que não mereço isso. Estou apenas tentando absorver tudo. É tão bonito”, desabafou a esposa, que é mãe de uma garotinha de três anos e está grávida do segundo filho.

Além de todo o luxo e da bolada recebida, a dupla não terá de gastar nenhum centavo com móveis, já que a mansão veio totalmente mobiliada.