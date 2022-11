Menino encontra cobra mortal enquanto brincava no quintal de casa e atitude corajosa salva a vida dele

Um garotinho de oito anos por pouquíssimo não teve um final trágico após encontrar uma das cobras mais venenosas do planeta no quintal de casa, enquanto brincava.

O jornal The New Indian Express contou a história e explicou que Deepak, o menino corajoso, estava no chão quando a víbora Naja se enrolou em um dos braços e o picou.

Por sorte, a mordida da serpente não foi tão profunda. Ou seja, o veneno não chegou à corrente sanguínea. Então, ainda com muita dor, a criança conseguiu morder duas vezes o corpo do réptil.

“A cobra se enrolou na minha mão e me mordeu. Eu estava com muita dor. Como o réptil não se mexeu quando tentei me livrar dele, mordi com força duas vezes. Tudo aconteceu num piscar de olhos”, contou Deepak.

A família ficou desesperada ao encontrar o pequeno e o encaminhou imediatamente ao hospital da região central de Chhattisgarh, na Índia.

Lá, os profissionais da saúde informaram que, de fato, o veneno não teria o intoxicado e não seria necessário utilizar o antídoto.

Apesar do susto enorme, o garotinho não teve nenhum problema maior. Já a Naja morreu imediatamente, depois das mordidas da criança.

Vale ressaltar que essa espécie ocupa o sétimo lugar na lista das serpentes mais venenosas do planeta, sendo ainda bastante ágil e perigosa.