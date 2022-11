Projeto prevê reserva de vagas de trabalho para idosos em obras públicas de Goiás

Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) quer criar uma reserva de, no mínimo, 10% das vagas de emprego em obras públicas para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A proposta foi aprovada em primeira votação pelos deputados goianos na última quinta-feira (03).

Segundo o autor da matéria, o deputado Alysson Lima (PSB), a ideia é resguardar os direitos da pessoa idosa que possui condições de saúde para desempenhar funções no mercado de trabalho. “É notório que dentro do mercado os idosos sofrem discriminação e são taxados como ineficazes”, argumenta o parlamentar na matéria.

Segundo o projeto, fica assegurado a esse grupo de pessoas o direito de se candidatar a vagas de emprego em obras públicas estaduais. Para isso, no entanto, os candidatos devem ser “compatíveis com a qualificação profissional e aptidão física necessárias para desempenho da função”.

As empresas que não cumprirem tais determinações terão os contratos com o poder público estadual cancelados. Além disso, ficarão impedidas de participar de licitações no âmbito do estado de Goiás por um período de dez anos.

O texto prevê, ainda, uma multa de 5% do valor do contrato para empresas infratoras. A matéria agora segue para segunda votação na Casa. Se aprovada, será encaminhada para sanção do governador Ronaldo Caiado (UB) e, somente com o aval do chefe do Executivo, passa a valer em todo o estado.