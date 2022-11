Terceiro governo Lula vai deixar legado de realizações em Anápolis, garante Rubens Otoni

O terceiro governo Lula deixará sua marca em forma de obras em Anápolis, segundo o deputado federal Rubens Otoni (PT). O parlamentar garante que a cidade, embora tenha dado 70% dos votos a Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno, não será negligenciada pela gestão petista.

O próprio Otoni ligou para o prefeito Roberto Naves (PP), assim que o resultado da eleição presidencial foi proclamado, no dia 31 de outubro, para garantir apoio nas demandas do município.

“Da parte do presidente Lula, não haverá nenhuma dificuldade de relacionamento. Já liguei para o prefeito para dizer a ele do nosso compromisso de poder servir à cidade. A gente faz política para ajudar o município. Vamos contribuir para que Anápolis tenha reconhecido o seu devido valor”, disse ao Portal 6.

Otoni afirmou que Bolsonaro vai entregar o governo sem “nenhuma obra substancial na cidade”, quadro diferente do que o PT fez e fará, conforme o parlamentar. “Anápolis está cheia de obras, em várias áreas, realizadas por nós quando administramos o Brasil”, destacou.

O deputado disse que quer dialogar com o setor produtivo e a sociedade para elencar investimentos prioritários em Anápolis.

“Quero liderar essa movimentação para que tenhamos o que mostrar para Anápolis. Vou fazer isso dialogando com a sociedade anapolina. Nossa cidade tem muitas demandas e as coisas acontecem quando dialogamos com a sociedade. Reunir com Acia, CDL, sindicatos, igrejas, associações de bairro para receber essa demanda. Evidentemente, faz-se um filtro para saber o que é viável. O que há de recursos disponíveis. Faço questão de liderar esse processo, recebendo essas demandas, fazendo filtro, elegendo prioridades e trabalhando ano a ano”, frisou.