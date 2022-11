Os potes tupperware são verdadeiros coringa na cozinha, porque servem para absolutamente tudo, desde levar almoço para qualquer lugar e, claro, armazenar alimentos.

O formato dinâmico e a tampa desses potinhos permitem que eles sejam perfeitos para guardar o resto do jantar na geladeira, frutas e até mesmo congelar alguns itens.

Bom, por mais que eles parecem 1001 utilidades, existem algumas coisas que não podem ser colocadas nos potes tupperware e é disso que vamos falar hoje!

6 coisas que jamais podem ser colocadas nos potes tupperware

1. Ovo cru

Começando nossa lista, preste atenção: ovo cru e alimentos que levam o item, como a maionese, jamais devem ser armazenados nesses potes de plástico.

Isso porque, o utensílio não possui a vedação necessária para evitar que o ovo se contamine bactérias, como a Salmonella ou E. coli.

2. Carnes processadas

Sabe as salsichas, presuntos, salames e linguiças? Pois bem, eles também não devem ser guardados na sua tupperware.

Mas qual o problema, afinal? A questão é que o plástico pode afetar a composição desses alimentos, fazendo ele perder suas características e propriedades nutricionais.

3. Sopas

No geral, as sopas e seus derivados não devem ser colocados nesse tipo de recipiente.

O que acontece é que, por serem preparados no fogo alto, ao entrarem em contato com o plástico, há grandes modificações em suas propriedades e sabor.

4. Leite e seus derivados

Infelizmente, os potes de tupperware não são o ideal para guardar leites, iogurtes e coalhadas.

Por mais que pareça ideais, eles aumentam a chance de contaminar esses alimentos, já que o plástico acelera o processo de decomposição do leite. Fique atento!

5. Saladas temperadas

Lado a lado ao leite e seus derivados, saladas temperadas devem ficar longe dos potes de plástico!

Isso porque, além do plástico afetar o sabor do tempero, ele faz com que os frescos

apodreçam mais rápido e percam suas propriedades nutricionais.

6. Queijos

Por fim, é necessário fazer uma menção especial para os queijos, por conta do alto risco que corremos ao armazená-los nas vasilhas de plástico.

O que acontece é que dentro do plástico, o alimento acaba transpirando muito, aumentando a proliferação de fungos e bactérias.

Além disso, acaba afetando a consistência e sabor dos queijos, já que acumulam-se substâncias voláteis que contaminam o objeto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!