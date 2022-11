Câmara dá prêmio a Moraes por eleições e enfurece bolsonaristas

JOÃO GABRIEL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara da Deputados aprovou nesta quarta-feira (9) um prêmio ao ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte, por sua atuação durante as eleições de 2022.

A indicação enfureceu deputados da base do governo de Jair Bolsonaro (PL), que tentaram derrubar a honraria. Parlamentares pediram a palavra e, em tom acalorado, criticaram a indicação do ministro.

“Nós, deputados federais, estamos acompanhando uma cruzada de abusos desse ministro e vamos aqui na Câmara homenageá-lo?”, questionou Sanderson (PL-RS).

Ele citou que a homenagem foi feita um dia após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ter derrubado a conta do Twitter do deputado José Medeiros (PL-MT).

A indicação de Moraes foi feita pelo deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ). Na justificativa, citou sua atuação “durante as eleições do ano de 2022, com uma gestão transparente e eficiente”.

Bolsonarista, a deputada Caroline de Toni (PL-SC) afirmou que o TSE derrubou a conta no Twitter de Nikolas Ferreira (PL-MG), o parlamentar mais votado nas urnas deste ano.

“Acreditamos que, se tem uma homenagem que não deve ser feita ao Alexandre de Moraes, é pela transparência. Ele botou em xeque todo o Estado constitucional brasileiro”, afirmou ela.

Durante o período eleitoral, o TSE proferiu várias decisões que derrubaram contas, vídeos ou outros materiais de parlamentares, por violarem leis eleitorais ou serem considerados notícias falsas.