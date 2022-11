A cada ano que se passa, as novas gerações vem se mostrado cada vez mais abertas a novas experiências antes consideradas até mesmo como tabus, como é o caso do relacionamento aberto.

Por mais que possa parecer um estilo recente de se relacionar, a prática vem ocorrendo há anos, marcando até mesmo a vida dos famosos filósofos franceses Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que chocaram o século 20 por não seguirem o padrão estabelecido pela sociedade.

Ainda hoje, artistas de grande relevância como Will Smith e Jada Pinkett Smith causam um certo “choque” nos demais por contarem com um estilo de vida diferente, sendo adeptos ao relacionamento aberto.

O motivo para tal estranhamento inicial é até mesmo causado pela falta de informações à respeito da diferente forma de amar que vem se tornando cada vez mais requisitada entre os jovens mundo afora.

Pensando nisso, trouxemos algumas explicações básicas para que você possa entender um pouco melhor como funciona esta ligação.

O que é “relacionamento aberto” e por que ele tem cada vez mais jovens adeptos

Explicando de uma maneira mais simples, o relacionamento aberto nada mais é do que um relacionamento sem exclusividade, onde as pessoas envolvidas possuem a liberdade de se envolverem fisicamente com outros, sem que tal ato seja visto como infidelidade ou traição.

Mesmo que haja toda essa “liberdade” para não deixar a oportunidade de um novo interesse passar, diversos casais que aderem ao considerado estilo de vida colocam algumas regras básicas, como por exemplo, não se apaixonar, ou até mesmo não se envolver com amigos.

O curioso é que nos últimos tempos, diversos jovens vem se tornando adeptos ao novo estilo de amor não-monogâmico, sem amarras.

Alguns especialistas acreditam que essa repentina curiosidade das novas gerações é afetada por certos fatores sociais e culturais que acabam por levar a vontade de experimentar novos relacionamentos.

Outros ainda apontam que a própria pandemia e as novas tecnologias, como os aplicativos de encontros, abriram as portas para o descobrimento destas formas diferentes de amar.

Vale ressaltar que por mais que o relacionamento aberto permita o envolvimento com outras pessoas de fora, permanece existindo no casal o amor, o companheirismo, a amizade e acima de tudo, o respeito.

