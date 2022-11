A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) derrubou, nesta quinta-feira (10), o veto integral do Governo Estadual ao autógrafo de lei que prevê a criação de um colégio da Polícia Militar de Goiás (CPMG) em Cocalzinho de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

O projeto tem autoria do Executivo. Segundo o governador Ronaldo Caiado (UB), a decisão de vetar a alteração veio após um despacho da Secretaria Estadual de Educação (Seduc). No documento, a pasta argumenta que “há apenas três escolas estaduais no Município de Cocalzinho de Goiás/GO, e a transformação de uma das unidades em CPMG demandaria a aprovação de toda a comunidade escolar”.

A mudança, conforme sublinhado no despacho, também requer análises técnica e pedagógica. A Seduc ressaltou, ainda, que há expressivo volume de leis vigentes que convertem colégios regulares em militares a serem implementadas.

Além da Educação, a Secretaria Estadual de Economia também recomendou o veto. A pasta defende que haveria aumento de gasto público sem a correspondente previsão na Lei Orçamentária Anual nem qualquer indicação sobre qual crédito orçamentário suportaria o aumento permanente de despesa. Também não haveria previsão de receita ou qualquer outra medida compensatória.