Empresário condenado por mandar Valério Luiz é solto 02 dias após ter a prisão decretada

Dois dias após ser condenado a 16 anos de prisão por ser o mandante do assassinato do jornalista e radialista Valério Luiz e ter a prisão decretada, o empresário Maurício Sampaio foi solto pela Justiça.

Proferida nesta sexta-feira (11), a decisão foi do desembargador Ivo Favaro. Anteriormente, um plantonista já havia negado a soltura.

A defesa de Maurício Sampaio conseguiu a liminar junto ao Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

De acordo com o magistrado, a constituição veda a execução imediata das condenações proferidas por Tribunal do Júri, no entanto, a prisão preventiva ainda pode ser decretada.

“O paciente permaneceu em liberdade durante o correr do processo, no entanto, na sentença condenatória, fixada pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, Sua Excelência determinou o recolhimento à prisão, sem, no entanto, indicar elementos idôneos para justificar a excepcionalidade”, justificou.

O Ministério Público de Goiás (MPGO) informou que ainda não foi comunicado da decisão.