Idoso descobre no dia do aniversário que ganhou na loteria e emociona ao cumprir promessa

Um idoso, de 70 anos, firmou um pacto com um amigo de longas datas antes de jogar na loteria, tirou a sorte grande e quis cumprir com a palavra, dividindo metade da bolada com o parceiro e emocionando a todos com a atitude.

A dupla mora em Sydney, na Austrália, e decidiu comprar uma raspadinha de £ 3 para tentar conquistar algum dinheiro.

No dia do aniversário de sete décadas do pensionista não identificado, ele recebeu a notícia de que o bilhete teria sido o grande premiado.

“Ainda não está fazendo sentido. Sinceramente, não consigo acreditar”, disse o idoso a um funcionário do The Lott enquanto resgatava o prêmio.

E como não quis voltar atrás com a promessa, o sortudo pegou os £ 57 mil (cerca de R$ 354 mil, na cotação atual) e dividiu meio a meio com o amigo, saindo cada um com £ 28,5 mil.

Ele explicou que já tem planos para o prêmio, sendo alguns deles comprar um carro novo e reformar a casa que vive.