Roberto diz que relação com Lula será pragmática e que “alinhamento político não vai acontecer”

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), afirma que terá uma relação “100% pragmática” com o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao Portal 6, ele garante que o diálogo com o petista será institucional em prol de investimentos para o município.

“Com o PT, com o Governo Lula, Roberto Naves vai ter uma relação institucional porque é responsabilidade dele cuidar da cidade e garantir que a cidade de Anápolis receba o máximo de recursos possível. O alinhamento político não vai acontecer”, destaca o chefe do Executivo anapolino.

Apesar rechaçar um “relacionamento político” com o presidente eleito e aliados, Roberto destaca que lideranças estaduais do PT serão fundamentais durante a gestão.

“Aquilo que for de direito de Anápolis, nós vamos brigar, nós vamos em Brasília buscar e vamos contar com o apoio do deputado Rubens Otoni (PT) para trazer os investimentos para a nossa cidade”, pontua.

O prefeito reforça que seguirá com o mesmo posicionamento político. “Eu sou uma pessoa da direita, que preza pela família, sou contra a ideologia de gênero, sou contra o aborto e a favor da vida”, frisa.

Durante a campanha pela presidência da República, por várias vezes, Naves enfatizou o apoio a Jair Bolsonaro (PL) e disse que se considera “bolsonarista”. Em Anápolis, o atual presidente obteve 70,59% dos votos no segundo turno ante 29,41% de Lula.