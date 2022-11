Gesto de Gusttavo Lima durante show em Caldas Novas emociona fãs na web; veja vídeo

O cantor Gusttavo Lima surpreendeu os fãs com um gesto emocionante durante uma apresentação no Festival Caldas Country, no último sábado (12), em Caldas Novas, no Sul de Goiás.

Em um dado momento, o embaixador interrompeu o evento e chamou dois músicos que trabalhavam com Marília Mendonça, Ageu Silva e Herli Dias, para cantarem uma canção em homenagem à ‘rainha da sofrência’, que faleceu em novembro de 2021.

“Nós perdemos uma das maiores expoentes, uma das maiores cantoras, uma das maiores artistas que esse Brasil já viu. Estou falando da nossa rainha Marília Mendonça”, discursou.

O artista ainda explicou que, após o falecimento da sertaneja, decidiu contratar os dois backing vocals para integrar a equipe musical do cantor.

“Os meninos estão cantando comigo agora, mas fizeram [parte de] praticamente toda a carreira de Marília, nesses seis, sete anos de carreira “, afirmou.

Após a declaração, os músicos subiram ao palco e cantaram a canção “De Quem é a Culpa?”, considerada um dos maiores sucessos de Marília Mendonça.

Veja um trecho do momento: