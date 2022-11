Mais de 400 mil goianos deixariam de pagar imposto de renda se Lula cumprir promessa

Dados da Receita Federal apontam que Goiás terá 405 mil declarações de Imposto de Renda (IR) a menos caso o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) siga com a proposta de mexer na tabela e isentar pessoas com rendimentos mensais de até R$ 5 mil.

Neste ano, mais de 1,1 milhão de declarações foram entregues à receita no estado. Se a medida entrar em vigor, conforme aponta o órgão, 36% dos contribuintes goianos deixarão de repassar parte dos seus ganhos ao leão.

A ampliação da faixa de isenção do IR é um dos itens que está em negociação entre a equipe de transição do novo governo e o Congresso. Pela proposta de Lula, ficariam isentos aqueles com rendimentos entre R$ 1.903,98 e R$ 5.000 por mês.

Atualmente só estão livres do imposto quem recebe até R$ 1.903,98 por mês. Como a tabela não é atualizada desde 2015, a cada ano mais pessoas precisam pagar Imposto de Renda.

Se a tabela não for corrigida, quem recebe 1,5 salário mínimo mensal – o equivalente a R$ 1.947 com base na correção prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias – já deverá pagar o imposto no próximo ano.