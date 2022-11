Zé Neto, da dupla com Cristiano, é diagnosticado com Covid e cancela agenda de shows

Uma das atrações do Caldas Country Festival, em Goiânia, Goiás, neste domingo (13), a dupla Zé Neto e Cristiano cancelou o show poucas horas antes de subir ao palco e o motivo da suspensão só foi descoberto um dia depois: Zé Neto testou positivo para a Covid e precisou entrar em isolamento social.

Essa é a segunda vez que Zé Neto contrai a doença. Em junho de 2020, o cantor também testou positivo para coronavírus e teve consequências pulmonares. Em dezembro do mesmo ano, o sertanejo chegou a cancelar uma série de shows por conta de um fungo causado por uso de corticoides [remédios usados para reduzir a produção de substâncias inflamatórias no corpo], durante o tratamento que fez contra as sequelas da Covid.

Segundo a assessoria, o artista esteve no Hospital de Base de Rio Preto, em São José do Rio Preto no interior de São Paulo na manhã desta segunda-feira (14). Ele foi submetido a uma bateria de exames e resolveu seguir a orientação médica para continuar o tratamento em casa, já que os sintomas eram leves. “O Zé Neto não teve uma piora no seu quadro clínico. Ele passa bem e se recuperando em casa”, disse a assessoria do cantor.

A equipe de Zé Neto também informou à reportagem, que ele tomou três doses da vacina contra a Covid. Cristiano foi diagnosticado com a doença há cinco meses. Vale lembrar que a dupla fazia parte do grupo de artistas sertanejos apoiadores de Jair Bolsonaro. O ainda presidente do Brasil criticou por várias vezes o imunizante e afirmou não ter se vacinado contra o coronavírus em entrevista à TV americana Fox News, no final de junho.

“Se alguém já contraiu o vírus, a vacina realmente não ajuda. A vacina seria inócua. Foi o meu caso. É porque eu não tomei a vacina. Mas comprei vacinas para todos os brasileiros”, disse na época Bolsonaro, que não conseguiu se reeleito nas urnas. Ele perdeu no segundo turno das eleições presidenciais para o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva.