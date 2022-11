Garçonete se revolta com o valor da gorjeta que recebeu e manda recado para clientes: “não voltem mais aqui”

Viralizou nas redes sociais o vídeo de uma estadunidense contando sobre a revolta de ter recebido uma gorjeta mínima de um grupo de alemães que atendeu em um restaurante.

Grace Mastronardi explicou que em todo o território dos Estados Unidos é bem comum receber cerca de 15 a 20% do valor da conta como um adicional de gorjeta, porém não foi isso que vivenciou.

O grupo teria consumido US$ 120 no estabelecimento. No entanto, na hora de deixar o local, entregaram somente US$ 2 para a moça.

No momento, a reação dela foi extremamente surpresa. Ela questionou se o serviço teria sido ruim e se eles estariam chateados, mas os homens negaram e explicaram que ‘estava tudo bem’.

Ainda mais indignada, Grace repassou o caso para a gerente e não foi auxiliada. Então, a garçonete explicou para os clientes sobre a política dos restaurantes estadunidenses.

Os alemães sucintamente responderam a ela que “em nosso país você não dá gorjeta, então não faremos isso aqui”.

O vídeo

Na publicação, a trabalhadora legendou as cenas de forma hostil. “Por favor, não venha mais ao meu restaurante, e se você for, eu não vou te servir”.

Nos comentários, os internautas dividiram as opiniões. Enquanto alguns compreenderam a frustração da moça, outros disseram que eles não tem culpa do cargo ser muito mal remunerado.

“Dar gorjeta nos EUA é uma loucura. Apenas pague a todos um salário decente”, escreveu um. “O fato de você ter sido enganado ao pensar que é trabalho do cliente pagar seu salário é insano”, comentou outro.

Um terceiro disse em defesa que os ‘turistas deveriam se adequar à cultura do ambiente para estarem ali’.

