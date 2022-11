Homem se aventura por lote baldio e escuro e acaba caindo em cisterna, em Luziânia

Um homem caiu numa cisterna que fica em um terreno baldio no Jardim Ingá, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, na noite desta segunda-feira (14).

A vítima teria utilizado o lote para cortar caminho e chegar mais rápido em casa. No entanto, como não havia luz, acabou caindo.

O vizinho ouviu gritos de socorro e foi checar de onde eles vinham. Depois de descobrir a queda, ele acionou a mãe do homem, que ligou para o Corpo de Bombeiros.

As equipes usaram técnicas específicas de resgate para retirá-lo da cisterna. Em seguida, a vítima foi examinada pelos bombeiros, que não constaram fraturas ou ferimentos.