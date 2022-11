Estudantes acabam desmaiando após brincadeira proibida na escola

Um grupo de 11 estudantes foram encontrados desmaiados após uma ‘brincadeira’ perigosa no Instituto Técnico Agrícola, em Hato, na Colômbia, e precisaram ser encaminhadas ao hospital local.

Os instrutores dos alunos, que tinham idades entre 13 e 17 anos, explicaram que foi na data do Halloween e os adolescentes estariam jogando o “Ouija”, conhecido por facilitar a invocação de espíritos.

O jogo de tabuleiro é feito com letras, números e outros sinais que são popularmente utilizados pelos mais curiosos com a intenção de fazer contato com os mortos.

Apesar da circunstância, os médicos que atenderam os jovens desmaiados alegaram que a causa do mal foi intoxicação alimentar.

O prefeito da cidade, Jose Pablo Toloza Rondón, disse ao Mirror que não descarta a hipótese do jogo ter prejudicado os estudantes. “As crianças foram encontradas desmaiadas e estavam com falta de ar e uma saliva grossa na boca”, pontuou.

Agora, o caso segue sendo investigado pelas autoridades colombianas e todos os jovens tiveram os quadros de saúde estabilizados.