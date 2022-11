A verdade por trás do vídeo que mostra guarda conversando com fantasma

Um vídeo, que tem circulado fortemente nas redes sociais do guarda de um hospital ‘conversando com um fantasma’, foi desmistificado e história tem dado o que falar.

A direção do Hospital Sanatório Finochietto, localizado na Argentina, alegou que nunca existiu atividades paranormais ou almas perambulando pelo local de saúde.

O diretor de relações-públicas da unidade, Guillermo Capuya, inclusive pontuou que o caso pode ser “alguma coisa armada”, ou uma espécie de pegadinha. “As imagens são verdadeiras, mas a história não”, disse.

No vídeo flagrado pelas câmeras de segurança, é possível visualizar o profissional agindo como se estivesse atendendo alguém, após a porta do local abrir sozinha. Não houve movimentações de pessoas durante as cenas.

“Esse segurança, geralmente, é acompanhado por mais duas pessoas: uma parceira e alguém de admissão. No momento da gravação, a parceira estava realizando outras tarefas, e a pessoa de admissão havia ido ao banheiro”, explicou o responsável.

A instituição reforça a possibilidade de ser apenas uma “piada de mau gosto muito bem estruturada” para gerar “história fantástica” e confirma que ainda não afastará o funcionário até a conclusão do caso.

Assista!