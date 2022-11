Bela Gil se declara sapiossexual; saiba o que isso quer dizer

A culinarista e apresentadora Bela Gil, 34, revelou ser sapiossexual. A revelação foi feita no podcast Mil e Uma Tretas. O termo se refere àquelas pessoas que se sentem atraídas sexualmente apenas por quem é inteligente.

“Minha autoestima e esse senso de beleza estão muito relacionados ao intelecto. Eu sou sapiossexual, eu me atraio por pessoas inteligentes, não necessariamente bonitas. Então eu não acho que eu tenho que ser megabonita. Para que eu vou botar silicone, entendeu? Deixa eu ler um livro porque vai funcionar muito mais”, disse no podcast.

Atualmente, Bela Gil, mãe de dois filhos, vive um casamento aberto com o marido, JP Demasi. Ela disse que ele tem o aval para procurar por sexo fora do matrimônio e deu mais detalhes de como funciona o diálogo na hora da vontade de transar.

“JP é esse homem, com essa vontade. E aí não batia. ‘Cara, você quer muito (fazer sexo) e eu não quero nada. O que a gente vai fazer?’. Eu ficava com a pressão de não ser a mulher, a esposa. Eu falei (que se ele quisesse, ele poderia procurar sexo fora do casamento)”, afirmou.

“Eu achava que se ele aliviasse essa vontade fora, ele não iria cobrar de mim. Então, eu ia ficar de boa”, revelou.