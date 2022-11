Erosão em área de córrego assusta moradores de condomínio em Anápolis

A chuva desperta nos moradores do Condomínio Maracanã, localizado no Centro de Anápolis, o medo. O temor é que o Córrego João Cesáreo, que margeia o residencial, faça a estrutura ceder.

O síndico e morador do edifício, Nilton Pedro da Silva, disse ao Portal 6 que há um processo erosivo, já informado à Prefeitura, mas ainda sem qualquer solução.

“Nossas garagens margeiam o Córrego João Cesáreo, que desce ali na Alexandrina, e ele está desbarrancando. Se continuar desse jeito, como ele já está muito próximo, vai derrubar as nossas garagens”.

“Eu procurei os órgãos da Prefeitura para denunciar o fato, para que fosse feito algum reparo para evitar danos maiores e órgão nenhum me deu atenção. Fui no Meio Ambiente, fui na Defesa Civil, registrei um BO e eles me prometeram que iam lá, mas até agora ninguém tomou uma providência”, relatou Nilton Pedro.

O morador relata que a maior preocupação de todos é que as chuvas, que estão cada vez mais intensas e frequentes na cidade, estão afetando ainda mais a região, contribuindo para o agravamento da situação.

O Portal 6 procurou a Prefeitura para pedir um retorno a respeito da denúncia, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.