Resultado final da 1ª fase do Meu Lote Minha História deve ser publicado nesta sexta-feira (18)

O resultado final da primeira etapa do programa Meu Lote Minha História deve ser divulgado nesta sexta-feira (18). A lista é publicada no Diário Oficial do Município (DOM), que deve sair no final da tarde ou à noite, no site da prefeitura.

A classificação é definida de acordo com a pontuação atingida, respeitando os critérios apresentados no edital. O próximo passo, para aqueles que foram selecionados, será o envio de documentos.

De acordo com o edital, o envio será feito de forma totalmente online, através de upload pelo site do projeto. Após a análise, a administração irá divulgar, no dia 17 de fevereiro, os nomes que foram selecionados na segunda fase.

Depois da data, os escolhidos terão o prazo de 20 a 24 do mesmo mês para interposição de recurso. O resultado final dessa etapa vai ser publicado em 21 de março.

O processo de seleção termina com a fase de visita técnica para a verificação das informações enviadas no ato do cadastro. Essa parte terá início no dia 27 de março.

Após a entrega, os escolhidos terão seis meses para começar a construção e até 60, ou cinco anos, para concluir.