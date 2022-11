Conheça o exuberante parque em Goiás que é perfeito para quem procura belas fotos

Não é segredo para ninguém que Goiás possui diversas belezas naturais e algumas delas nem são conhecidas pela maioria da população e dos viajantes.

Em São Domingos, no Leste do estado, está localizado o Parque Estadual de Terra Ronca. As formações rochosas, com inúmeras grutas e cavernas, são um convite para quem gosta da natureza mais selvagem.

Exuberante, o parque é perfeito para quem busca atualizar as redes sociais com belas fotos. As paisagens são de tirar o fôlego e de beleza sem igual.

Cercado por vegetação nativa, com áreas de Cerrado, Cerradão, Matas de Galeria e Veredas, o local é banhado por diversos rios que cortam a área de aproximadamente 57 mil hectares.

A pouco mais de 600 km da capital, o Terra Ronca também abriga parte da nossa história. Nas paredes é possível encontrar pinturas rupestres de até 10 mil anos atrás.

Os amantes de cachoeiras também podem se sentir contemplados no local. São vários pontos com água limpa e morna, diferente de outros lugares no estado, onde as quedas costumam ter água gelada.

Sem dúvida, o ponto alto da visita ao Terra Ronca é conhecer o interior das grutas. São formações rochosas impressionantes e em algumas é possível mergulhar.

É necessário mais do que um dia para aproveitar toda o potencial e beleza que o local tem a oferecer. Por isso, existe uma infraestrutura completa com diversas pousadas para que os turistas possam usufruir do lugar.